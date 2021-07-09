Испанцев призвали есть меньше мяса ради спасения планеты

Министр потребления Испании Альберто Гарсон призвал жителей страны есть меньше мяса, об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению политика, разнообразный рацион с меньшим количеством продуктов животного происхождения не только укрепит здоровье, но и поможет спасти планету от глобального потепления. Гарсон отметил, что на производство одного килограмма мяса уходит 15 тысяч литров воды, а на сельское хозяйство в целом приходится значительный процент вредных выбросов.

Если Испания намерена стать климатически нейтральной к 2050 году, придется решить проблему выбросов парниковых газов в сельскохозяйственной промышленности. Как пишет Bloomberg, в 2020 году на эту отрасль в стране приходилось около 14 процентов загрязнения атмосферы - больше только от транспорта. Неутешительные цифры отчасти связаны с ростом спроса на мясную продукцию. По статистике в 2020 году один испанец употребил в среднем 50 килограммов мяса - вдвое больше рекомендованного количества.

Мясная промышленность в Испании создает 2,5 миллиона рабочих мест и за счет экспорта приносит стране около девяти миллиардов евро - поэтому призыв отказаться от мяса вызвал волну негатива.

Меньше чем за сутки шестиминутное видео, которое опубликовал в твиттере испанский министр, набрало более полумиллиона просмотров и привлекло внимание коллег Гарсона. "Наши животноводы подвергаются крайне несправедливой критике, они заслуживают уважения", - заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Парнас. В свою очередь, глава испанского правительства Педро Санчес во время официального визита в Литву признался репортерам, что "не сможет устоять перед идеально приготовленным стейком".

После того, как работники мясной промышленности подписали открытое письмо с протестом против "безответственного" и "неправильного" заявления Гарсона, он сделал посыл менее категоричным. В эфире местной радиостанции министр пояснил, что никого не принуждал перестать есть мясо, а лишь порекомендовал соблюдать норму от 200 до 500 граммов в неделю.