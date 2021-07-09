В Ирландии вакцинировали половину взрослого населения

Более 54% взрослых ирландцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава Национальной службы здравоохранения республики Пол Рид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера было сделано более 58 тыс. прививок, за первые четыре дня этой недели вакцину получили более 221 тыс. человек. К настоящему моменту более 54% взрослого населения полностью вакцинировано", - написал он в Twitter.

Власти страны рассчитывают провести полную вакцинацию большей части взрослого населения против коронавирусной инфекции к концу сентября. В Ирландии с 5 июля были частично смягчены противоэпидемические меры - число гостей на свадьбах было увеличено с 25 до 50, стадионы и площадки вместимостью более 5 тыс. человек теперь могут посещать до 200 или 500 человек.

К 19 июля власти собираются разработать план, согласно которому вакцинированные и перенесшие коронавирусную инфекцию смогут посещать точки общепита. Конкретная дата возобновления обслуживания внутри закрытых помещений пока не называется.