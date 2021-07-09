Байден и Путин провели переговоры по телефону

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что президенты поговорили, сообщает сайт Белого дома, передает Lenta.ru.

Разговор касался тем, затронутых ранее на двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США "готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры" в этом вопросе.

О российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности президенты договорились на первой двусторонней встрече. Она прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Байден тогда предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Он также передал российскому президенту список запретных для кибератак секторов.