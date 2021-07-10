В Тегеране прогремел взрыв

На западе Тегерана, предположительно, в национальном парке, произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Fars.

"В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении агентства.

"Что-то, по всей видимости, взорвалось на территории национального парка... Пока никто не пострадал", - добавляет агентство.