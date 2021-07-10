https://news.day.az/world/1360304.html В Тегеране прогремел взрыв
В Тегеране прогремел взрыв
На западе Тегерана, предположительно, в национальном парке, произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Fars.
"В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении агентства.
"Что-то, по всей видимости, взорвалось на территории национального парка... Пока никто не пострадал", - добавляет агентство.
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