https://news.day.az/world/1360306.html В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5 баллов
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5 баллов
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5 баллов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение произошло в районе Негеде, эпицентр произошедшего ночью землетрясения залегал на глубине 10 км, подземные толчки вызвали большую обеспокоенность населения. Люди провели ночь на улице.
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