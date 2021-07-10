В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5 баллов

В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5 баллов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение произошло в районе Негеде, эпицентр произошедшего ночью землетрясения залегал на глубине 10 км, подземные толчки вызвали большую обеспокоенность населения. Люди провели ночь на улице.