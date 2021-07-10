Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к 187 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания приблизилось к 187 млн и составило 186 849 106. Такие данные в субботу утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 711 416, в Индии - 30 795 716, в Бразилии - 19 020 499 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4 035 354, выздоровели - 170 903 040 человек.