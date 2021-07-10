https://news.day.az/world/1360326.html По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек
По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек
Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Национальная полиция Гаити на своей странице в Facebook.
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