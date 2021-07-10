По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 человек

Правоохранители Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Национальная полиция Гаити на своей странице в Facebook.