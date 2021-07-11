Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории

Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано на портале Zenodo, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Авторами работы стали более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. По их мнению, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена.

"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев заражения коронавирусом имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии", - считают ученые.

Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью этого института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что вирус искусственно создали для заражения людей.

Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение. "При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, нет", - пишут ученые. Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным причинам.