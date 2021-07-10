Пассажир лондонского метро госпитализирован в результате нападения на него в поезде, который курсировал по Юбилейной линии (Jubilee).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию.

Так, инцидент произошел на станции "Грин-парк", расположенной в центре столицы королевства. Нападавший был задержан сотрудниками правопорядка.

Сама станция остается закрыта на вход. В то же время газета "Ивнинг стандард" проинформировала, что в самое ближайшее время она снова будет открыта для пассажиров. Правоохранительные органы пока не давали комментарии относительно того, связывают ли они произошедший инцидент с терроризмом.