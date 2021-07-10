Температура воздуха в Кувейте достигла 70 градусов Цельсия на солнце

Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце. Как сообщает местная газета Al Rai, нынешнее лето в эмирате, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.

"Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака (также Северный тропик - прим. ТАСС), где солнце находится прямо перпендикулярно ему. Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия (формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14-17 м/с и выше - прим. ТАСС), влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", - приводит издание слова члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира.