https://news.day.az/world/1360353.html В Нигерии боевики убили 45 жителей города Фару
В Нигерии боевики убили 45 жителей города Фару
Боевики убили по меньшей мере 45 человек в городе Фару на северо-западе Нигерии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и работников местной больницы.
"Вооруженные бандиты на сотне мотоциклов ворвались около полудня в город и открыли беспорядочную стрельбу", - рассказал житель Фару Абубакара Илиясу.
По данным очевидца Мусы Дана Аута, во время налета боевики убили 45 горожан. В настоящий момент власти не предоставили информацию о потерях среди гражданского населения Фару.
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