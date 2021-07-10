В Нигерии боевики убили 45 жителей города Фару

Боевики убили по меньшей мере 45 человек в городе Фару на северо-западе Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и работников местной больницы.

"Вооруженные бандиты на сотне мотоциклов ворвались около полудня в город и открыли беспорядочную стрельбу", - рассказал житель Фару Абубакара Илиясу.

По данным очевидца Мусы Дана Аута, во время налета боевики убили 45 горожан. В настоящий момент власти не предоставили информацию о потерях среди гражданского населения Фару.