https://news.day.az/world/1360362.html ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК
ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 5 террористов YPG [сирийское крыло PKK].
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в сообщении министерства национальной обороны Турции говорится, что 4 террориста были нейтрализованы в зоне операции "Источник мира", еще один - в зоне операции "Щит Евфрата". Террористы планировали совершить теракты.
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