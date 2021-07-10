ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 5 террористов YPG [сирийское крыло PKK].

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в сообщении министерства национальной обороны Турции говорится, что 4 террориста были нейтрализованы в зоне операции "Источник мира", еще один - в зоне операции "Щит Евфрата". Террористы планировали совершить теракты.