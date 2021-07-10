В Нью-Йорке затопило несколько станций метро

Сильные дожди в Нью-Йорке, США, привели к наводнениям, несколько станций метро затоплено, затруднено движение на дорогах, сообщает газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сильные грозы обрушились на город и его окрестности в четверг, последовавшие наводнения привели к затоплению отдельных дорог, некоторые пассажиры метро оказались по пояс в воде и были вынуждены почти "плыть", чтобы выбраться из подземки.

Временный президент Управления транзитных перевозок Нью-Йорка Сара Фейнберг призвала жителей города по возможности оставаться дома. Она заявила, что наводнение вызвано "очень сильными дождями в короткий промежуток времени", отметив, что "системы водостока работают хорошо".

"Мы укрепили станции в прибрежных зонах затопления ... Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится в заявлении в Twitter Управления транзитных перевозок.

Ожидается, что Нью-Йорк еще раз окажется под ударом стихии в пятницу, когда через регион пройдет тропический шторм "Эльза".