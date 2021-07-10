Площадь пожаров под Челябинском увеличилась в три раза за сутки

Площадь пожаров, охвативших Челябинскую область, увеличилась почти в три раза за прошедший день, сообщили в пресс-службе МЧС региона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Огонь уничтожил 71 строение, среди которых есть жилые дома. Общая площадь пожаров на 6 утра субботы составляет 14 тысяч гектаров.

Пострадавших нет. Местных жителей эвакуировали, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 - дети. Они отдыхали в расположенном неподалеку лагере.

Тушением пожара занимаются силы авиации МЧС - самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС и вертолет Ми-8. Всего к ликвидации огня привлечены около 600 человек, 142 единицы судна и три пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области объявили режим ЧС из-за пожаров.