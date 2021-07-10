Видео последствий мощного взрыва в Тегеране

В соцсетях опубликовали видео последствий мощного взрыва на западе Тегерана. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее на представленных кадрах видно, что здание, в котором прогремел взрыв, практически полностью охвачено огнем.

С пламенем довольно оперативно справились экстренные службы Ирана.

Взрыв прогремел в национальном парке, который располагается на западе Тегерана.

Грохот был слышен даже в отдаленных от места происшествия районах города.