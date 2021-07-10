https://news.day.az/world/1360365.html Видео последствий мощного взрыва в Тегеране
Видео последствий мощного взрыва в Тегеране
В соцсетях опубликовали видео последствий мощного взрыва на западе Тегерана. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее на представленных кадрах видно, что здание, в котором прогремел взрыв, практически полностью охвачено огнем.
С пламенем довольно оперативно справились экстренные службы Ирана.
Взрыв прогремел в национальном парке, который располагается на западе Тегерана.
Грохот был слышен даже в отдаленных от места происшествия районах города.
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