В США полицейский спас водителя, подавившегося пакетом с наркотиками

В американском штате Огайо водитель проглотил пакетик с наркотиками, подавился и начал задыхаться. От гибели мужчину спас полицейский, который его остановил.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Портедж, когда страж правопорядка Чарльз Хоскин остановил за превышение скорости Стефана Р. Элаша.

Внезапно мужчина начал испытывать проблемы с дыханием. На записи с видеорегистратора видно, как Хоскин попросил Элаша выйти из машины и начал ударами по спине выбивать застрявший в горле мужчины предмет. Когда это не помогло, он приподнял его и сжал грудную клетку, после чего водитель смог выплюнуть инородное тело. Им оказался пакет с марихуаной.

После пострадавшего от собственной глупости осмотрели медики.

Элаша обвинили в превышении скорости, езде без ремня безопасности и хранении марихуаны.