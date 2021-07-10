В США полицейский спас водителя, подавившегося пакетом с наркотиками - ВИДЕО
В американском штате Огайо водитель проглотил пакетик с наркотиками, подавился и начал задыхаться. От гибели мужчину спас полицейский, который его остановил.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила TMZ.
Отмечается, что инцидент произошел в округе Портедж, когда страж правопорядка Чарльз Хоскин остановил за превышение скорости Стефана Р. Элаша.
Внезапно мужчина начал испытывать проблемы с дыханием. На записи с видеорегистратора видно, как Хоскин попросил Элаша выйти из машины и начал ударами по спине выбивать застрявший в горле мужчины предмет. Когда это не помогло, он приподнял его и сжал грудную клетку, после чего водитель смог выплюнуть инородное тело. Им оказался пакет с марихуаной.
После пострадавшего от собственной глупости осмотрели медики.
Элаша обвинили в превышении скорости, езде без ремня безопасности и хранении марихуаны.
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