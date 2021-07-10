Около миллиарда морских обитателей сварились в океане заживо из-за жары в Канаде

Около миллиарда морских существ, в том числе мидий, моллюсков и улиток, погибли во время волны тепла на северо-западе Тихого океана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на​ The Washington Post.

Руководитель программы исследований по оценке запасов морских беспозвоночных Департамента рыболовства и океанов Канады Кен Фонг сообщил изданию, что агентство отслеживает последствия аномальной жары.

"Мы не видели подобной смертности или вымирания в прошлом", - подчеркнул он.

Гибель мидий и других двустворчатых моллюсков может разрушить всю экосистему, рассказала морской биолог Эмили Кэррингтон. Моллюски выполняют важную задачу, изменяя местную среду своей жизнедеятельностью. По ее словам, они фильтруют большой объем воды и играют центральную роль в пищевой цепочке.

Власти сообщали, что в некоторых регионах Канады температура достигла +49,6°С. Полицейские Ванкувера заявили, что зафиксировали 130 смертей, которые связаны с аномальной погодой.