Cмертельная стрельба с резней возле детского сада произошла во Франции

Стрельба произошла возле детского сада во французском Марселе. В результате погиб мужчина. Три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Смертельный инцидент случился вечером в одиннадцатом округе Марселя. Прибывшие по вызову полицейские увидели 18-летнего юношу, который скончался от огнестрельного ранения.

Сообщается, что он был известен полиции как человек, связанный с оборотом нелегальных психоактивных веществ.

В том же инциденте от ножевых ранений пострадали три человека. Об их состоянии ничего не известно. Точных подробностей пока не сообщалось, также не ясно, был ли стрелявший тем, кто напал на прохожих с ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.