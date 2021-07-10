Во время финала Евро-2020 может оказаться около миллиона муравьев

Стало известно, что во время финального матча чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Италии может оказаться около миллиона летающих муравьев. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, большое скопление летающих насекомых обнаружено над большой частью территории Лондона, в том числе в районе "Уэмбли".

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на "Уэмбли". Финал состоится 11 июля, начало - в 23.00 по бакинскому времени.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась с командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).