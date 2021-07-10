В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 151 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умер 151 человек.

Об этом сообщило иранское Министерство Здравоохранения, лечения и медицинского образования, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 85694 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11664 человека, общее число инфицированных достигло 3355786 человек.