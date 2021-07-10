https://news.day.az/world/1360430.html В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 151 человек
В Иране за минувшие сутки от COVID-19 умер 151 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умер 151 человек.
Об этом сообщило иранское Министерство Здравоохранения, лечения и медицинского образования, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 85694 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11664 человека, общее число инфицированных достигло 3355786 человек.
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