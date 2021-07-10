Из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области оранжевый уровень опасности из-за небывалой жары.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно сообщению синоптиков, в настоящий момент в регионе "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".

"Период предупреждения до 19 ч. 10 июля очень высокая температура. Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - сообщили метеорологи.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что волна тепла в Москве будет нарастать с каждым днем. Пиковые температуры ожидаются в воскресенье и понедельник. 12 июля в столице ожидается до 34 градусов тепла.

Стоит отметить, что аналогичная картина будет наблюдаться и в Санкт-Петербурге.