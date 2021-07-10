Огромные очереди образовались в аэропорту Шереметьево

Пассажиры московского аэропорта Шереметьево пожаловались на огромные очереди.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети появились кадры, на которых видно, что в зале аэропорта наблюдается большое скопление людей. Из-за образовавшихся очередей некоторые пассажиры не успевают на свои рейсы, сотрудники аэропорта вынуждены вызывать их из очереди, чтобы пропустить вперед.

Причины образования очередей неизвестны.

В Шереметьево, в свою очередь, отметили, что для урегулирования ситуации выделены дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры и диспетчеры для оказания содействия пассажирам.

"На данный момент обращений от пассажиров в связи с опозданием на рейсы не поступало", - заявили в аэропорту.