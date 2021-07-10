Разведку США уличили в использовании фотошопа

Офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников. На исходное фото были добавлены женщина в инвалидном кресле и слепой мужчина, сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политический консультант и подкастер Люк Томпсон (Luke Thompson) обратил внимание, что на фото в докладе под названием "Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе Соединенных Штатов" двух человек не было на исходном кадре. Позже выяснилось, что их изображения были взяты из фотостока.

"Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю", - прокомментировал в своем Twitter ситуацию американец.

В самом отчете директор американской национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) заявила, что ее ведомство должно отражать разнообразный состав населения США, демонстрируя среду, где могут развиваться профессионалы.