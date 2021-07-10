73-градусная жара расплавила автомобили в Кувейте

Страшная жара накрыла Кувейт в эти дни.

По информации местных изданий, температура воздуха в этой стране установилась в этой самой жаркой стране в мире на отметке +73 градуса Цельсия, сообщает местное издание Khaleej Times.

При этом сутки назад столбики термометра поднимались до +53 градусов.

В Сети появляются многочисленные фотографии изнывающей от жары страны. Из-за палящего солнца на улицах плавятся светофоры и даже автомобили на стоянках.

Птицы предпочитают прятаться в тени.

Аномально жаркая погода продержится еще несколько дней.

Власти призывают местных жителей понизить потребление электричества и заменить старые кондиционеры, потому что сети в крупных населенных пунктах не выдерживают высокой нагрузки.