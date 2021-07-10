Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 86 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Спасатели смогли достать еще несколько жертв из-под завалов. Таким образом, общее число подтвержденных смертей составляет 86", - сказала Кава на пресс-конференции.

По ее словам, были установлены личности 62 жертв.

Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.