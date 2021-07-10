https://news.day.az/world/1360481.html Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек
Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 86 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
"Спасатели смогли достать еще несколько жертв из-под завалов. Таким образом, общее число подтвержденных смертей составляет 86", - сказала Кава на пресс-конференции.
По ее словам, были установлены личности 62 жертв.
Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре