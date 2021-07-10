Швеция будет предлагать гражданам третью дозу вакцины от коронавируса

Швеция будет предлагать гражданам третью дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают шведские СМИ.

Старт применению третьей дозы планируется дать уже с этой осени.

В интервью ежедневной газете Aftonbladet координатор по вопросам вакцинации в Швеции Ричард Бергстром сказал, что распространение COVID-19 набирает обороты сразу в нескольких странах, поскольку вирус в очередной раз мутировал.

По словам Бергстрома, сложившаяся ситуация потребует от стран новых решений. "Это становится особенно ясным, учитывая то, что многие люди заразились новым штаммом, несмотря на получение двух доз вакцины", - добавил он.

Призывав граждан соблюдать осторожность, Бергстром отметил необходимость применения третьей дозы. "Несколько исследований показывают, что получение третьей дозы любой вакцины ещё сильнее укрепляет иммунную систему, защищая людей даже от мутировавших штаммов", - пояснил он, добавив, что по этой причине уже с осени текущего года органы здравоохранения Швеции будут предлагать гражданам третью дозу вакцины.