https://news.day.az/world/1360495.html Пилот совершил вынужденную посадку прямо на автомобильной дороге
Пилот совершил вынужденную посадку прямо на автомобильной дороге
Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на российской автомобильной дороге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в группе "Типичная Печора" во "ВКонтакте".
Инцидент произошел в Республике Коми о дороге в поселок Кедровый Шор. Пострадавших нет. Причина посадки не называется.
В июне легкий самолет АН-2 вынужденно совершил посадку на поле в Челябинской области. Причиной экстренной посадки воздушного судна стала техническая неисправность двигателя. На борту находились восемь человек - капитан, пилот, механик, врач, четверо парашютистов. Никто не пострадал.
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