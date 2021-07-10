Пилот совершил вынужденную посадку прямо на автомобильной дороге

Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на российской автомобильной дороге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в группе "Типичная Печора" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в Республике Коми о дороге в поселок Кедровый Шор. Пострадавших нет. Причина посадки не называется.

В июне легкий самолет АН-2 вынужденно совершил посадку на поле в Челябинской области. Причиной экстренной посадки воздушного судна стала техническая неисправность двигателя. На борту находились восемь человек - капитан, пилот, механик, врач, четверо парашютистов. Никто не пострадал.