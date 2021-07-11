Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки

Турция в январе - июне 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли, передает Day.Az.

В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) экспорт турецких автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.