https://news.day.az/world/1360502.html Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки
Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки
Турция в январе - июне 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли, передает Day.Az.
В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) экспорт турецких автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.
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