Власти Кубы увеличили до двух недель срок изоляции прибывающих из-за границы

Руководство Кубы ужесточило ограничения для прибывающих в республику из-за рубежа по причине ухудшающейся эпидемиологической обстановки на острове. Самостоятельно путешествующие иностранные туристы и граждане Кубы должны будут находится в изоляции 14 дней после приезда.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил директор департамента эпидемиологии кубинского Минздрава Франсиско Дюран.

Отмечается, что ранее срок обязательной изоляции в обсерваторах или отелях составлял семь дней.

В отношении туристов, приезжающих на курорты по путевкам, норма не действует. По прилете путешественникам делают ПЦР-тест на коронавирус, и если его результат положительный, туриста изолируют до того момента, пока анализ не даст отрицательный результат.