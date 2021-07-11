Aмериканские военные попали под обстрел на востоке Сирии

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Cогласно первоначальной оценке, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.

Инцидент произошел в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Огонь велся непрямой наводкой.

В то же время сообщается, что в той же провинции Дейр-эз-Зор на газоперерабатывающем заводе "Коноко" расположенном рядом с военной базой США прогремел взрыв.

На данный момент не известно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.