https://news.day.az/world/1360507.html Aмериканские военные попали под обстрел на востоке Сирии
Aмериканские военные попали под обстрел на востоке Сирии
Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Cогласно первоначальной оценке, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.
Инцидент произошел в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Огонь велся непрямой наводкой.
В то же время сообщается, что в той же провинции Дейр-эз-Зор на газоперерабатывающем заводе "Коноко" расположенном рядом с военной базой США прогремел взрыв.
На данный момент не известно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.
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