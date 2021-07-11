https://news.day.az/world/1360508.html Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента
Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента
Инаугурация объявленного в пятницу верхней палатой парламента временным президентом республики спикера Сената Гаити Жозеф Ламбера отложена.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил сам спикер.
"Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день. Они хотят присутствовать в полном составе, - написал он в субботу в "Твиттере". - Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране".
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