Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана

Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон.

"На данный момент эта [военная] кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения - прим. ТАСС) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников", - сказал Даттон в интервью Sky News.

Министр обороны отметил, за прошедшие 20 лет в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тыс. австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент был сокращено с 1,5 тыс. солдат и офицеров до 80 человек. Даттон также подчеркнул, что и после вывода своих сил из страны Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов, захвативших также, согласно данным местных СМИ, ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.