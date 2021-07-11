В Болгарии начинаются международные военно-морские учения «Бриз – 2021»

Масштабные учения Военно-морских сил Болгарии "Бриз - 2021" с участием подразделений ВМС из 14 стран начинаются в воскресенье у берегов республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным Министерства обороны Болгарии, в основной части учений будут задействованы 30 боевых и вспомогательных кораблей и катеров, три самолета, восемь вертолетов и около 2 тыс. военнослужащих Военно-морских сил Албании, Болгарии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Украины, Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО и Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО.

"25-е учения "Бриз" продолжают традиции отработки межведомственного сотрудничества в многонациональной среде с активным участием местных органов власти и гражданских организаций. Основная идея учений - повышение оперативной совместимости и взаимодействия между ВМС стран - участников учений через отработку совместных задач и проведения широкого спектра боевых операций по обеспечению морской безопасности в регионе. Будет проведена сертификация командования тактической группы патрульных кораблей в соответствии с требованиями НАТО", - говорится в сообщении.

Штаб учений будет находиться в пункте базирования флотилии боевых и вспомогательных кораблей в Варне.

Учения носят плановый характер и проводятся по стандартам и процедурам НАТО, пройдут в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Болгарии и завершатся 19 июля.