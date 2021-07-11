https://news.day.az/world/1360528.html Американские военные попали под обстрел в Сирии
Американские военные попали под обстрел в Сирии
Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. Об этом сообщил представитель министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации агентства, травм и повреждений в результате произошедшего не зафиксировано.
При этом сирийское агентство SANA сообщает, что на газоперерабатывающем заводе "Коноко", который находится на территории базы США, произошел взрыв. Подробной информации о произошедшем на данный момент нет.
6 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчатыми веществами атаковали посольство США в Ираке. Один из аппаратов открыл огонь по территории дипмиссии.
Фото: MURAD SEZER / Reuters
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