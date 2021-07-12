Иммунолог назвал способ предотвратить появление «российского» штамма COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал способ предотвратить появление "российского" штамма COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, новая мутация вируса может возникнуть, где угодно, в том числе и в России. Врач объяснил, что ее появление зависит не от географического положения, а от изменений, происходящих внутри вируса, в результате которых происходит отбор самых благоприятных мутаций для инфекции.

Эксперт также рассказал, что снизить вероятность появления нового штамма на территории России можно, сократив общее количество коронавируса. Для того, чтобы прекратить размножение вируса, необходимо прививаться и сформировать коллективный иммунитет, тогда вероятность мутации будет сведена к нулю, резюмировал он.