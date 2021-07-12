Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У девяностолетней женщины выявили "альфа" и "бета" варианты вируса (также известные как британский и африканский штаммы соответственно). При этом в больницу она поступила после падения, и о инфекции не знала.

Болезнь у нее развивалась стремительно, она умерла за пять дней после госпитализации. Врачи не знают, являлась ли коинфекция причиной столь быстрого течения болезни.

Пациентка не была привита от коронавируса.

Ранее профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала предупредил, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно наступит осенью. По его словам, количество случаев заражения коронавирусом растет из-за распространения нового штамма вируса "дельта" - против него вакцины от СOVID-19 оказываются значительно менее эффективны. Как считает Гала, необходимо получить больше данных о новой вариации инфекции и о том, как она передается, чтобы справиться с пандемией.

В июне глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса. Она также предсказала резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.

Фото: Johanna Geron / REUTERS