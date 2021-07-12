Укравшая пикап американка была задержана при заказе еды в McDonald's

Жительница штата Массачусетс, США угнала пикап со строительной площадки, после чего въехала в патрульную машину. Нарушительницу поймали, когда она покупала еду в McDonald's, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"38-летняя Джоанна Гарделл обвиняется в угоне пикапа со строительной площадки, неуравновешенном вождении, проезде на красный свет, движении в противоположном направлении, а также в том, что она протаранила фургон и полицейскую машину", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на угнанной машине были установлены GPS-трекеры, которые позволили полиции отследить ее местоположение. В ходе задержания правоохранительные органы позвонили в McDonald's, чтобы работники заведения задержали ее заказ.

Фото: TAMI CHAPPELL/REUTERS