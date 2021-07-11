https://news.day.az/world/1360538.html Микроавтобус с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
Микроавтобус с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, опрокинулся, а затем загорелся в турецком городе Ван, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП погибли 12 мигрантов, еще 20 получили травмы разной степени тяжести.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады, скорая помощь и сотрудники жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
Других подробностей не сообщается.
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