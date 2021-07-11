https://news.day.az/world/1360542.html Пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета в Шереметьево - ВИДЕО
Пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета в Шереметьево - ВИДЕО
Пассажир рейса Москва - Анталья 11 июля открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Из-за задержки вылета из Москвы людям около часа пришлось находиться в салоне, где не работал кондиционер. По предварительным данным, это связано с проблемами с электроборудованием.
В результате один из находившихся на борту открыл люк аварийного выхода. Это привело к тому, что раскрылся спасательный трап.
Вылет лайнера задержался еще больше, людям потребовалось просидеть на борту более двух часов.
В настоящий момент неизвестно, какие меры ждут человека, открывшего люк.
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