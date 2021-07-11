Пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета в Шереметьево

Пассажир рейса Москва - Анталья 11 июля открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за задержки вылета из Москвы людям около часа пришлось находиться в салоне, где не работал кондиционер. По предварительным данным, это связано с проблемами с электроборудованием.

В результате один из находившихся на борту открыл люк аварийного выхода. Это привело к тому, что раскрылся спасательный трап.

Вылет лайнера задержался еще больше, людям потребовалось просидеть на борту более двух часов.

В настоящий момент неизвестно, какие меры ждут человека, открывшего люк.