Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 186,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 186 млн 460 тыс. 007. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 24 тыс. 998 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 847 тыс. 784 инфицированных COVID-19, а умерли 607 132 пациента. На втором месте - Индия (30 млн 837 тыс. 222 случая заражения и 408 040 умерших), на третьем - Бразилия (19 млн 69 тыс. 003 случаев болезни и 532 893 скончавшихся).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 518,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 870 человек, в Индии - 293, Бразилии - 2 489.