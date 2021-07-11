https://news.day.az/world/1360550.html Байден забыл имя министра здравоохранения - ВИДЕО
Байден забыл имя министра здравоохранения - ВИДЕО
Президент США Джо Байден во время выступления забыл имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. Видео этого казуса выложило издание Insider Paper на странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В прямом эфире телеканала C-SPAN Байден назвал министра по имени - Хавьер, а затем запнулся и назвал его "господин секретарь".
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