В России за сутки выявили 25 033 случая заражения коронавирусом

В России выявили 25 033 новых случая коронавируса за сутки. Общее число с начала пандемии составило 5 783 333. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5410 случаев), Московской области (2511 случаев) и Санкт-Петербурге (2007 случаев). Меньше всего - в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (7 случаев) автономных округах.

За последние сутки умерли 749 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрировано 143 002 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий - 5 200 219.