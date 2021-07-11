Папа Римский впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью, впервые после операции на кишечнике, сообщает телеканал Vatican News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца. В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - заявил Франциск с балкона больницы Агостино Джимелли, где проходит лечение.

Он выразил благодарность помогавшим ему медикам и призвал собравшихся молиться за здоровье больных, находящихся в тяжелом состоянии, во всем мире. Прихожане, в свою очередь, выразили радость в связи с возвращением понтифика и пожелали ему сил и выздоровления.

Об операции стало известно 4 июля, а 5 июля Ватикан заявил, что лечение Франциска продлится около недели при условии, что у него не будет осложнений.

В пятницу, 9 июля, Франциск отслужил Святую Мессу - в маленькой часовне, расположенной в больничной квартире. В таинстве приняли участие люди, которые в эти дни помогают главе римско-католической церкви.