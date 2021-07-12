На досрочных выборах в парламент Молдовы лидирует партия президента Санду
Проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, лидирует на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье, передает ТАСС.
По предварительным данным, которые озвучила Центральная избирательная комиссия после обработки 90% протоколов, она получила 47% голосов, на втором месте - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 31%, на третьем - партия "Шор" с 6,7%. Остальные 20 претендентов, которые были внесены в бюллетени, не преодолели избирательный барьер в 5% для партий и 7% для блоков.
Обработка бюллетеней официально не завершена, но уже из этих данных ясно, что партия Санду претендует на получение более 51 из 101 мандата, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство республики.
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