На досрочных выборах в парламент Молдовы лидирует партия президента Санду

Проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдовы Майю Санду, лидирует на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье, передает ТАСС.

По предварительным данным, которые озвучила Центральная избирательная комиссия после обработки 90% протоколов, она получила 47% голосов, на втором месте - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 31%, на третьем - партия "Шор" с 6,7%. Остальные 20 претендентов, которые были внесены в бюллетени, не преодолели избирательный барьер в 5% для партий и 7% для блоков.

Обработка бюллетеней официально не завершена, но уже из этих данных ясно, что партия Санду претендует на получение более 51 из 101 мандата, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство республики.