https://news.day.az/world/1360631.html В некоторых районах Южной Кореи ужесточили карантинные меры

В некоторых районах Южной Кореи ужесточили карантинные меры

В мире, 12 июля 2021 09:04 259
В некоторых районах Южной Кореи ужесточили карантинные меры

Наивысший - четвертый уровень социального дистанцирования введен с понедельника в столичном регионе Республики Корея, в который входят города Сеул и Инчхон, а также соседняя провинция Кёнгидо. Об этом сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гражданам рекомендуется сократить до минимума личные контакты, без крайней необходимости не посещать места скопления людей. До 18:00 разрешены частные встречи с участием не более четырех, а после 18:00 - максимум двух человек. Исключение сделано лишь для свадеб и похорон, число присутствующих на которых ограничивается 49 близкими родственниками.

Заполняемость гостиниц в столичном регионе не должна превышать 75%. Спортивные соревнования проводятся без зрителей. Детские сады и школы с 14 июля переходят на обучение в режиме онлайн. Церковные службы также переводятся в удаленный режим. Предприятия и организации, за исключением подразделений, связанных с производством, переходят на гибкий график, при этом не менее 30% их сотрудников должны работать удаленно.

Предприятия общественного питания будут открыты до 22:00, а развлекательные заведения, такие как ночные клубы, бары и салоны караоке, полностью закрываются. Запрещены любые митинги, демонстрации и иные массовые политические акции. Исключение сделано лишь для одиночных пикетов.

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