Сингапур смягчает ограничения, введенные из-за штамма коронавируса "дельта"

Власти Сингапура в понедельник частично отменяют антиковидные ограничения, которые были ужесточены в середине мая из-за распространения штамма "дельта", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Послабления могут быть сделаны на фоне улучшения эпидемической ситуации и увеличения числа вакцинированных жителей", - сообщила межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19.

В кафе, ресторанах и других предприятиях общественного питания за одним столиком могут рассаживаться до пяти человек по сравнению с двумя ранее. В спортивных и тренажерных клубах разрешается проводить групповые тренировки не более пяти человек. Позволены свадебные церемонии с участием до 250 человек, которым не требуется предъявлять справки об отрицательном результате анализов на коронавирус.