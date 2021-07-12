Десятки полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Лондоне

Десятки сотрудников полиции Лондона получили ранения в ходе столкновений с толпами футбольных болельщиков в день финала ЕВРО-2020. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами фанатов. Это совершенно неприемлемо" - говорится в заявлении полиции.

В ведомстве поблагодарили десятки тысяч дружелюбных болельщиков, которые в хорошем настроении мирно смотрели матч, а также сообщили, что число фанатов, задержанных после финала, выросло до 49 человек. Усиленные полицейские отряды, как отмечается, будут патрулировать улицы британской столицы всю ночь.

Финал чемпионата Европы по футболу 2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти со счетом 3:2​​​. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.

Перед финалом матча около ста английских болельщиков без билетов прорвались через защитные ограждения на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Они попытались попасть на стадион, однако сотрудники безопасности их остановили.