Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 187 642 740 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 732 753 человека, в Индии - 30 874 376, в Бразилии - 19 089 940.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 049 289 человек, выздоровели - 171 597 756.