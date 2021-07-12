В BioNTech заявили о готовности создать новую вакцину за сто дней

Руководство немецкой компании BioNTech заявило, что готово разработать вакцину от новых штаммов коронавируса за сто дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью генерального директора BioNTech Угура Шахина и директора по медицинским исследованиям Озлем Тюречи французской газете ECO, передает Day.Az.

По словам Шахина, у компании есть все технологии, которые уже доказали свою эффективность и позволяют создать новую вакцину за 100 дней, если возникнет такая необходимость. При этом он отметил, что прежде чем препарат станет доступен к применению, он должен пройти апробацию у регламентирующих инстанций и соответствующих государственных структур.

На вопрос эффективна ли уже существующая вакцина BioNTech против новых штаммов коронавируса, эксперты отметили, что ее придется адаптировать к новым условиям по технологии матричной РНК. По словам Тюречи, такая технология уже неоднократно была опробована в ходе онкологических исследований.

"Действие заключается в том, чтобы подменить в вакцине генетический код спайкового белка изначального вируса кодом коронавируса нового штамма", - пояснила Тюречи.

Она добавила, что сейчас такой метод применяется для работы с дельта-штаммом. Первая партия матричной РНК для тестирования вакцины уже создана. Клинические испытания планируют начать в августе.

В свою очередь Шахин рассказал, что компания сейчас исследует сыворотку крови вакцинировавшихся людей с тем, чтобы определить, способна ли ранее созданная ею вакцина защищать и от новых штаммов коронавируса. По его словам, испытания провели уже по 30 штаммам, и вакцина смогла побороть большинство из них. Однако, отметил ученый, в отношении ряда штаммов активность антител оказалась низкой, иногда в 2-3 раза.

9 июля компании Pfizer и BioNTech заявили, что намерены запросить у американских и европейских регуляторов разрешение на применение третьей - "бустерной" - дозы вакцины. Ученые сообщили, что пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.