https://news.day.az/world/1360696.html Пожары в США выходят из под контроля - ВИДЕО
Пожары в США выходят из под контроля - ВИДЕО
В штате Орегон на западе США лесные пожары выходят из-под контроля, из наиболее опасных районов идет эвакуация населения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, специалисты говорят, что пламя поднимается в небо на 30 с лишним метров.
Интенсивные возгорания связаны с атипичной жарой, запад Америки переживает уже третью волну зноя с температурой, превышающей 50 градусов Цельсия.
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