Пожары в США выходят из под контроля

В штате Орегон на западе США лесные пожары выходят из-под контроля, из наиболее опасных районов идет эвакуация населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, специалисты говорят, что пламя поднимается в небо на 30 с лишним метров.

Интенсивные возгорания связаны с атипичной жарой, запад Америки переживает уже третью волну зноя с температурой, превышающей 50 градусов Цельсия.